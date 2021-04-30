У Херсонській області заборонили проводити пікніки у лісах на травневі свята. Таке рішення ухвалила Комісія з ТЕБ та НС для попередження сплеску захворюваності на коронавірус.

У цей період на Херсонщині здійснюватимуть рейди правоохоронці та працівники лісгоспів. На порушників складатимуть адміністративні протоколи.

Крім того, правоохоронці перевірятимуть дотримання маскового режиму у Херсоні, зокрема у торгово-розважальних центрах.

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Коронавірус на Херсонщині

Станом на 30 квітня у Херсонській області підтверджено 31 124 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 237 людей.

Від ускладнень Covid-19 померли 909 мешканців Херсонщини, за добу зареєстровано 13 випадків.

Подолати хворобу вдалося 25 171 особі, за останні 24 год одужали 155 пацієнтів. Детальніше, як поширюється коронавірус в Україні та на Херсонщині, читайте на Фактах ICTV.