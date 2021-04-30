Група осіб у змові з персоналом кількох приватних медичних закладів підробляли результати тестів на коронавірус із внесенням хибної інформації у додаток Дій вдома.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві спільно зі Службою безпеки України викрито схему підроблення результатів ПЛР-тестів на Covid-19 (ч. 1 ст. 366 КК України), — йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що зловмисники розробили схему, за якою розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів.

Такий спосіб ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції був розрахований на громадян України, які повернулись із-за кордону.

Під час проведення досудового розслідування виявили підроблені довідки про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.

Такі послуги коштували до 1 тис. грн. залежно від терміну виконання.

Кілька сотень громадян, які скористувалися сервісом клінік вже встановлено. Також правоохоронці зафіксували сфальсифіковані дані до мобільного додатку Дій вдома, що вносив персонал медзакладів.

В межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та інші речові докази. Слідчі дії тривають.

У Міністерстві цифрової трансформації 30 квітня зафіксували збій застосунку і на порталі державних послуг Дія. Проблему планують виправити найближчим часом.

Фото: Дія