Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии пообещал, что несмотря на войну на Востоке, Украина останется независимой.

– Сегодня у нас снова война за независимость Украины. Сколько столетий украинцы это делали, поэтому я уверен, что независимость в этот раз никто не отдаст благодаря нашей с вами прочности, – поблагодарил коллег из других государств Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас в Украине, чтобы вернуть доверие к закону как внутри страны, так и снаружи, вводят пакет законов о народовластии.

– Нам надо сделать так, чтобы украинцы были сами заинтересованы участвовать в государственных делах не раз в пять лет, когда выбирают президента или парламент, а ежемесячно и еженедельно влиять на страну и ее выбор благодаря референдумам разного уровня, – отметил президент Украины.

Визит Зеленского в Польшу

3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для праздновании 230-летия Конституции.

У Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Подробнее о визите Зеленского в Польшу читайте в материале Фактов ICTV.