Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Украинский президент примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши.

Кроме того, запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Анджей Дуда также посетит Украину по случаю празднования Дня Независимости в августе.

Сенат Польши поддержал Украину

Комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел принял резолюцию, в которой выразил поддержку Украине на фоне скопления российских военных возле ее границ.

В документе власть РФ призывают остановить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию ситуации в регионе.