PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Украинский президент примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши.

Кроме того, запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Анджей Дуда также посетит Украину по случаю празднования Дня Независимости в августе.

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Сенат Польши поддержал Украину

Комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел принял резолюцию, в которой выразил поддержку Украине на фоне скопления российских военных возле ее границ.

В документе власть РФ призывают остановить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию ситуации в регионе.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка