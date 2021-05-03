Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії пообіцяв, що попри війну на Сході, Україна залишиться незалежною.

– Сьогодні в нас знову війна за незалежність України. Скільки сторіч українці це робили, тому я впевнений, що незалежність цього разу ніхто не віддасть завдяки нашій із вами міцності, – подякував колегам з інших держав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що наразі в Україні, щоб повернути довіру до закону як всередині країни, так і зовні, запроваджують пакет законів про народовладдя.

– Нам треба зробити так, щоб українці були самі зацікавлені брати участь у державних справах не раз на п’ять років, коли обирають президента чи парламент, а щомісяця та щотижня впливати на країну та її вибір завдяки референдумам різного рівня, – зазначив президент України.

Візит Зеленського до Польщі

3 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для відзначенні 230-річчя Конституції.

У Володимира Зеленського запланована зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідерами інших держав.

Детальніше про візит Зеленського до Польщі читайте в матеріалі Фактів ICTV.