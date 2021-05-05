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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Пытки военнопленных на Донбассе: новые факты указали на участников НВФ РФ

Война на Донбассе

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта разоблачил очередные факты пыток украинских военнопленных на оккупированном Донбассе.

Пресс-служба Офиса генпрокурора отметила, что о подозрении сообщили двум гражданам Украины, которые жестоко обращались с военнопленными и нарушали законы и обычаи войны, передает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Известно, что один из подозреваемых — экс-охранник тюрьмы оккупационной администрации РФ в Донецкой области. Он работал там в апреле-декабре 2014 года и отличился особой жестокостью в отношении военнослужащих одного из батальонов территориальной обороны.

— С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела, — сообщили в ОГП.

Другой подозреваемый, по данным следствия, был охранником в той же тюрьме в 2014-2016 годах. Он постоянно унижал и запугивал военнослужащих батальона территориальной обороны.

Правоохранители отмечают, что такие действия являются серьезным нарушением ст. 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, ст. 11 Дополнительного протокола.

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В мае 2020 году в реестр досудебных расследований были внесены сведения о более 4,2 тыс. пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Источник: Офис генпрокурора

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