Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, викрив чергові факти катувань українських військовополонених на окупованому Донбасі.

Прес-служба Офісу генпрокурора зазначила, що про підозру повідомили двом громадянам України, які жорстоко поводилися з військовополоненими та порушували закони і звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відомо, що один із підозрюваних – екс-охоронець в’язниці окупаційної адміністрації РФ на Донеччині. Він працював там у квітні-грудні 2014 року і відзначився особливою жорстокістю щодо військовослужбовців одного з батальйонів територіальної оборони.

– З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різним частинам тіла, – йдеться в повідомлення ОГП.

Інший підозрюваний, за даними слідства, був охоронцем тієї ж в’язниці у 2014-2016 роках. Він постійно принижував і залякував військовослужбовців батальйону територіальної оборони.

Правоохоронці зазначають, що такі дії є серйозним порушенням ст. 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, ст. 11 Додаткового протоколу.

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