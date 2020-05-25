Прокуратура Луганской области получила данные почти 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе. Данные о них внесены в реестр пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

Прокурор Луганской области Алексей Ляшенко отметил, что сейчас ведомство рассматривает более 6 тыс. уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

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Сейчас в реестр досудебных расследований внесены сведения о более 4,2 тыс. пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Напомним, за последние два дня вооруженные формирования РФ выпустили более 60 снарядов в сторону позиций Объединенных сил в районе Каменки и Новолуганского.

Выяснилось, что оккупанты разместили свои артиллерийские системы возле домов. Прикрываясь гражданским населением Васильевки и Яковлевки, вражеские артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм в сторону защитников Каменки и еще 30 — с территории поселка Байрак в сторону Новолуганского.