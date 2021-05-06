В Украине Covid-сертификаты могут ввести уже с 1 июля, документ разрабатывает Минздрав совместно с Минцифрой и НСЗУ.

Планируется, что в таком документе будет информация о прививке от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или дате выздоровления от Covid-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сертификаты разрабатывают согласно требованиям Еврокомиссии и ВОЗ.

Также он считает, что Украина должна разработать собственный сертификат, а затем интегрировать его с теми документами, которые введет ЕС.

Документ можно будет получить у семейного врача или генерировать самостоятельно через портал Дия, все данные будут вносить с помощью электронной системы Министерства здравоохранения.

— Мое видение — нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, сделать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС, — отметил глава Минздрава.

Украинские паспорта вакцинации

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что технически Украина полностью готова к внедрению паспортов вакцинации.

По словам Немчинова, такую возможность дает наработанная Минздравом и министерством цифровой трансформации база.

Предполагается, что паспорта вакцинации позволят людям, которые сделали прививку от коронавируса, свободно путешествовать по миру.

Фото: Максим Степанов