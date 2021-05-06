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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Коли в Україні будуть Covid-сертифікати і навіщо вони потрібні – МОЗ

Коли в Україні будуть Covid-сертифікати і навіщо вони потрібні – МОЗ

В Україні Covid-сертифікати можуть запровадити вже з 1 липня, документ розробляє МОЗ спільно з Мінцифрою та НСЗУ.

Планується, що у такому документі буде інформація про щеплення від коронавірусу, негативний ПЦР-тест чи дату одужання від Covid-19.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що сертифікати розробляють згідно з вимогами Єврокомісії та ВООЗ.
Також він вважає, що Україна має розробити власний сертифікат, а згодом інтегрувати його із тими документами, які запровадить ЄС.

Документ можна буде отримати у свого сімейного лікаря або генерувати самостійно через портал Дія, усі дані вноситимуть за допомогою електронної системи Міністерства охорони здоров’я.

– Моє бачення – нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, зробити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС, – зазначив очільник МОЗ.

Українські паспорти вакцинації

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявив, що технічно Україна повністю готова до запровадження паспортів вакцинації.

За словами Немчінова, таку можливість дає напрацьована МОЗ та міністерством цифрової трансформації база.

Передбачається, що паспорти вакцинації дадуть змогу людям, які зробили щеплення від коронавірусу, вільно подорожувати світом.

Фото: Максим Степанов

Джерело: МОЗ

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