Они здесь? Они повсюду: Зеленский пошутил над российским переводом на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном подшутил над российским переводчиком.

Журналист BBC озвучила ряд вопросов Владимиру Зеленскому, в частности относительно российских войск на территории ОРДЛО, оккупированного Крыма и на границе Украины с РФ.

Президент Украины начал отвечать и отметил, что пока наша разведка фиксирует лишь незначительный отвод войск.

— Мы видим отвод из Крыма 3,5 тыс. военных. Больше нигде уменьшения не видим. Предполагаемая угроза может быть. Никто не хочет этих сюрпризов, — отметил Зеленский.

Также он добавил, что на Донбассе уменьшилось количество снайперских выстрелов.

Затем президент Украины поинтересовался у журналиста BBC, слышит и понимает ли она ответ на свой вопрос.

Она ответила, что ей переводят российские журналисты.

— Вы не слышите? Russian translator? They here? They everywhere. (Если вы слышите русский перевод, то они здесь, они повсюду), — отметил Зеленский и продолжил отвечать на остальные вопросы.