Вони тут? Вони всюди: Зеленський пожартував над російським перекладом на прес-конференції

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Єнтоні Блінкеним пожартував над російським перекладачем.

Журналіст BBC озвучила низку запитань Володимиру Зеленському, зокрема щодо російських військ на території ОРДЛО, окупованого Криму та на кордоні України з Росією.

Президент України почав відповідати та зазначив, що поки наша розвідка фіксує лише незначне відведення військ.

– Ми бачимо відведення з Криму 3,5 тис. військових. Більше ніде зменшення не бачимо. Ймовірна загроза може бути. Ніхто не хоче цих сюрпризів, – зазначив Зеленський.

Також він додав, що на Донбасі зменшилась кількість снайперських пострілів.

Потім президент України поцікавився у журналіста BBC, чи чує та розуміє вона відповідь на своє запитання.

Вона відповіла, що їй перекладають російські журналісти.

– Ви не чуєте? Russian translator? They here? They everywhere. (Якщо ви чуєте російський переклад, то вони тут, вони всюди), – зазначив Зеленський та продовжив відповідати на решту запитань.