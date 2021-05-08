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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Умер военный, которого месяц назад ранил снайпер на Донбассе

Донбас, ООС

Военный 53-й отдельной механизированной бригады, младший сержант Юрий Опрышко 7 мая умер во львовском госпитале. Еще 9 апреля вражеский снайпер ранил бойца в голову вблизи Старогнатовки.

Тогда Юрия доставили в госпиталь в Мариуполь, а затем перевезли во Львов.

Почти месяц врачи боролись за его жизнь.

Прощание и похороны состоятся 10 мая в Кременчуге Полтавской области, откуда он родом

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На Донбассе погибли двое военных, один в тяжелом состоянии
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У Юрия Опришко остались жена, 20-летний сын и четырехлетняя дочь.

Потери на Донбассе

За время перемирия на Донбассе, то есть с 27 июля 2020 года, погибли 34 украинских военных и более 100 получили ранения.

Кроме того, за этот период незаконные вооруженные формирования РФ осуществили почти 1,4 тыс. нарушений режима тишины, из них 246 — из вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

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