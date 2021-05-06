За время перемирия на Донбассе погибли более 30 украинских военных

С начала действия нового режима прекращения огня на Донбассе погибло 34 украинских военных, еще более 100 получили ранения.

Обновленное перемирие вступило в силу 27 июля 2020 года, с тех пор незаконные вооруженные формирования РФ осуществили почти 1,4 тыс. нарушений режима тишины, сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время заседания ОБСЕ.

— Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечения безопасности для гражданского населения, — сказал Цимбалюк.

Также представитель отметил, что 246 нарушений из общего количества оккупанты совершили из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Также агрессор 16 раз обстреливал жилые кварталы и 34 раза прибегал к дистанционному минированию.

Цимбалюк сообщил, что многие из этих случаев уже были подтверждены Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Потери на Донбассе

6 мая неподалеку Новотроицкого от враждебного обстрела погиб украинский военный, получивший пулевое ранение.

Еще один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, его в тяжелом состоянии транспортировали в больницу.