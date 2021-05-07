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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе погибли двое военных, один в тяжелом состоянии

російські військові

За прошедшие сутки, 6 мая, оккупанты на Донбассе 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате двое наших бойцов погибли, еще один — тяжело ранен.

Так, двое военнослужащих ВСУ получили смертельное огнестрельное пулевое ранение. Другой военный —  осколочное ранение.

Ему оказали первую медпомощь и госпитализировали в больницу. Состояние здоровья защитника — тяжелое.

В частности, вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов, пулеметов и гранатометов.

Неподалеку Новгородского российские наемники также дважды совершили обстрелы.

Возле населенного пункта Пищевик боевики использовали пулеметы, а вблизи Шумов — стрелковое оружие.

Кроме того, возле Южного они стреляли из гранатометов, а в пригороде Песков — трижды открывали огонь.

Также российские наемники открывали огонь по украинским позициям вблизи Талаковки, Новотошковского, Зайцево, Новотроицкого.

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По состоянию на утро 7 мая на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В частности, оккупанты совершили обстрелы вблизи Песков, Авдеевки и Южного.

Обострение на Донбассе

С начала действия нового режима тишины на Донбассе погибли 34 украинских бойцов, еще более 100 — получили ранения.

Кроме того, наемники РФ 16 раз обстреливали жилые кварталы и 34 раза прибегали к дистанционному минированию.

Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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