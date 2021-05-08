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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Помер військовий, якого місяць тому поранив снайпер на Донбасі

Донбас, ООС

Військовий 53-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Юрій Опришко 7 травня помер у львівському госпіталі. Ще 9 квітня ворожий снайпер поранив бійця у голову поблизу Старогнатівки.

Тоді Юрія доправили до шпиталю у Маріуполь, а потім перевезли до Львова.

Майже місяць лікарі боролися за його життя.

Прощання та поховання відбудеться 10 травня в Кременчуці Полтавської області, звідки він родом.

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У Юрія Опришка залишилися дружина, 20-річний син та чотирирічна донька.

Втрати на Донбасі

За час перемир’я на Донбасі, тобто з 27 липня 2020 року, загинуло 34 українських військових та більше 100 отримали поранення.

Окрім того, за цей період незаконні збройні формування РФ здійснили майже 1,4 тис. порушень режиму тиші, з них 246 – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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