Військовий 53-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Юрій Опришко 7 травня помер у львівському госпіталі. Ще 9 квітня ворожий снайпер поранив бійця у голову поблизу Старогнатівки.

Тоді Юрія доправили до шпиталю у Маріуполь, а потім перевезли до Львова.

Майже місяць лікарі боролися за його життя.

Прощання та поховання відбудеться 10 травня в Кременчуці Полтавської області, звідки він родом.

У Юрія Опришка залишилися дружина, 20-річний син та чотирирічна донька.

Втрати на Донбасі

За час перемир’я на Донбасі, тобто з 27 липня 2020 року, загинуло 34 українських військових та більше 100 отримали поранення.

Окрім того, за цей період незаконні збройні формування РФ здійснили майже 1,4 тис. порушень режиму тиші, з них 246 – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.