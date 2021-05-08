В течение многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на наши земли. Однако сейчас Украина вынуждена защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины ко Дню памяти и примирения, которую обнародовали на странице в социальной сети Facebook.

В министерстве напомнили, что во время Второй мировой войны погибли более восьми млн украинцев. Наши земляки были на передовой — с самого начала до окончательной победы.

— Это история о разрушении, смерти и дезинформации — большую ложь, что разжигает вражду, уничтожает и убивает. В течение многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории, — говорится в заявлении МИД.

В министерстве отмечают, что сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и объединенная главной идеей — Никогда снова.

День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день чествуют всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Символом Дня памяти и примирения с 2014 года считается мак. Графическое изображение мака — это своеобразная аллюзия. С одной стороны он символизирует цветок, с другой — кровавый след от пули.