Президент Украины Владимир Зеленский почтил погибших украинцев, воевавших против нацизма, в День памяти и примирения.

Глава государства отметил, что когда украинцы говорят Никогда снова, то речь идет прежде всего о том, что такие события Никогда не забыть. Поэтому и отмечается во многих странах День памяти и примирения.

По его словам, это нужно для того, чтобы сохранить и понять историю полнее, поскольку она — общая, одна на всех в мире.

Зеленский отметил, что Вторая мировая стала самой страшной в истории человечества. Именно поэтому создали международные институты и правила для поддержки глобального мира.

По его словам, уважать их — обязанность всех людей, а особенно — глав государств и других политиков.

— И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова! — подчеркнул президент.

День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день чествуют всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Символом Дня памяти и примирения с 2014 года считается мак. Графическое изображение мака — это своеобразная аллюзия. С одной стороны он символизирует цветок, с другой — кровавый след от пули.