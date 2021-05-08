Протягом багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі. Однак нині Україна змушена захищати не лише свої території, а й всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам’яті та примирення, яку оприлюднили на сторінці у соціальній мережі Facebook.

У міністерстві нагадали, що під час Другої світової війни загинули понад вісім млн українців. Наші земляки були на передовій – від самого початку до остаточної перемоги.

– Це історія про руйнування, смерть і дезінформацію – велику брехню, що розпалює ворожнечу, знищує і вбиває. Протягом багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не прийде на українську землю. Але у 2014 Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території, – йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві зазначають, що сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та об’єднана головною ідеєю – Ніколи знову.

День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. У цей день вшановують усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року вважається мак. Графічне зображення маку – це своєрідна алюзія. З одного боку він символізує квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.