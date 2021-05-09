Городской глава столицы Виталий Кличко почтил память погибших украинцев, боровшихся с нацизмом, и возложил цветы к Мемориалу Вечной славы, расположенного в Киеве.

Мэр столицы отметил, что сегодня, в День победы над нацизмом, украинцы вспоминают павших воинов и героических защитников своей земли.

— Мы чтим память павших героев. И выражаем благодарность ветеранам за их жертвенность и отвагу, — отметил Кличко.

Он отметил, что сегодня каждый украинец должен понять истинную цену словам Минута мира, поскольку сейчас, как и во время той страшной войны, украинцам с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость украинского государства.

— Мы должны верить и делать все для того, чтобы мир наконец воцарился в Украине, — подытожил мэр.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню

В День победы над нацизмом президент Владимир Зеленский возложил цветы к мемориалу Вечного огня.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с главой государства почтил память погибших во Второй мировой войне. Они почтили их память минутой молчания. Раздались удары барабана, и военный оркестр исполнил гимн Украины.

Фото: Виталий Кличко