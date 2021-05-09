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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Минута молчания, удары барабана и гимн: Зеленский возложил цветы к Вечному огню

Володимир Зеленський 9 травня

9 мая, в День победы над нацизмом, президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне, которая состоялась на площади Славы в Киеве.

Глава государства вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком возложил цветы к подножию мемориала Вечного огня.

После этого они почтили память погибших украинцев минутой молчания. Раздались удары барабана и военный оркестр исполнил гимн Украины.

Дальше — воины почетного караула сделали по шесть выстрелов из личного оружия и прошли торжественным маршем.

Володимир Зеленський 9 травня

Фото: ОП

Затем в парке Вечной Славы состоялась панихида по погибшим.

Торжественное богослужение провел глава УПЦ МП Онуфрий.

Также сегодня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне пройдет мероприятие Помним — Побеждаем!

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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