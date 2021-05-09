9 мая, в День победы над нацизмом, президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне, которая состоялась на площади Славы в Киеве.
Глава государства вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком возложил цветы к подножию мемориала Вечного огня.
После этого они почтили память погибших украинцев минутой молчания. Раздались удары барабана и военный оркестр исполнил гимн Украины.
Дальше — воины почетного караула сделали по шесть выстрелов из личного оружия и прошли торжественным маршем.
Затем в парке Вечной Славы состоялась панихида по погибшим.
Торжественное богослужение провел глава УПЦ МП Онуфрий.
Также сегодня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне пройдет мероприятие Помним — Побеждаем!