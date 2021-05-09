Міський голова столиці Віталій Кличко вшанував память загиблих українців, які боролися з нацизмом, та поклав квіти до Меморіалу Вічної слави, що розташований у Києві.

Мер столиці зазначив, що сьогодні, у День перемоги над нацизмом, українці згадують полеглих воїнів та героїчних захисників своєї землі.

– Ми шануємо пам’ять полеглих героїв. І висловлюємо подяку ветеранам за їхню жертовність та відвагу, – зазначив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні кожен українець має зрозуміти справжню ціну словам Хвилина миру, оскільки зараз, як і під час тієї страшної війни, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність української держави.

– Ми повинні вірити та робити все для того, щоб мир нарешті запанував в Україні, – підсумував міський голова.

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню

У День перемоги над нацизмом президент Володимир Зеленський поклав квіти до меморіалу Вічного вогню.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом з головою держави вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Вони вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання. Пролунали удари барабана, і військовий оркестр виконав гімн України.

Фото: Віталій Кличко