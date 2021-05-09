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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Украина получила от боевиков “ДНР” и “ЛНР” списки для обмена пленными

Украина получила от боевиков “ДНР” и “ЛНР” списки для обмена пленными

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе получили от боевиков так называемых ДНР и ЛНР списки для обмена пленными.

Как рассказала представитель украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, на сегодняшний день идет подготовительная работа.

— Мы ожидали эти списки еще зимой, но получили только в апреле. Это очень существенный шаг, который дает повод надеяться, что обмен в конце концов произойдет, — заявила Иванова.

Представитель Украины в ТКГ также отметила, что данные о том, скольких украинцев удастся освободить из плена боевиков, на сегодняшний день отсутствуют.

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Активизация переговоров по обмену пленными

На прошлой неделе пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Офис президента планировал активизировать переговоры по обмену пленными к Пасхе.

По ее словам, речь, в том числе, должна была пойти о так называемом формате всех на всех, обсуждение которого заблокировано боевиками еще в 2020 году.

Юлия Мендель подчеркнула, что вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из ключевых для властей Украины.

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