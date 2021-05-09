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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Україна отримала від бойовиків “ДНР” та “ЛНР” списки для обміну полоненими

Україна отримала від бойовиків “ДНР” та “ЛНР” списки для обміну полоненими

Представники України в Тристоронній контактній групі отримали від бойовиків так званих ДНР та ЛНР списки для обміну полоненими.

Як розповіла представник української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, на сьогоднішній день розпочалася підготовча робота.

– Ми очікували ці списки ще взимку, але отримали лише в квітні. Це дуже суттєвий крок, який дає привід сподіватися, що обмін врешті решт станеться, – заявила Іванова.

Представник України в ТКГ також зазначила, що дані про те, скількох українців вдасться звільнити з полону бойовиків, на сьогоднішній день відсутні.

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Активізація переговорів щодо обміну полоненими

Минулого тижня прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Офіс президента планував активізувати переговори щодо обміну полоненими до Великодня.

За її словами, мова, в тому числі, повинна була піти про так званий формат всіх на всіх, обговорення якого заблоковано бойовиками ще в 2020 році.

Юлія Мендель підкреслила, що питання обміну утримуваними особами є одним з ключових для влади України.

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