Есть основание опасаться следующей эскалации: Квин о российских войсках на границе

США поддерживают евроатлантическое будущее, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщила временно поверенная в делах Штатов в Украине Кристина Квин во время форума Украина 30. Безопасность страны.

Она добавила, что в США понимают ситуацию, в которой находится Украина из-за присутствия российских войск возле украинских границ и эскалации в Крыму. Поэтому Штаты настроены на то, чтобы сотрудничество между странами в сфере безопасности и обороны росло.

— Мы понимаем, какая ловушка возникла из-за эскалации вокруг украинских границ и в Крыму со стороны российских сил. Мы наблюдаем вместе с нашими натовскими партнерами за развитием событий. Мы видим вооружение и силы, которые остаются вдоль украинских границ. Есть основание опасаться следующей эскалации, — сказала она.

В то же время Кристина Квин обратила внимание на внутренние угрозы в Украине, к которым относятся коррупция и лица, чьи интересы увеличивают уязвимость государства.

Поэтому она отметила, что Украина должна продолжить проводить необходимые реформы для дальнейшего сближения с НАТО.

— Российские регулярные части и поддерживаемые ею силы пытаются подорвать и забрать то, что Украина получила от Революции достоинства. Мы остаемся незыблемыми в нашей позиции: перед лицом российской агрессии мы поддерживаем Украину, мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность вместе с нашими партнерами, — заверила Квин.

Поддержка Украины

В начале мая с официальным визитом в Киеве находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркивал, что его приезд был знаком того, что США поддерживают независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет.

Но, вместе с тем, Блинкен также обратил внимание на необходимость проведения реформ в Украине.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine