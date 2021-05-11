Є підстава побоюватися наступної ескалації: Квін про російські війська на кордоні

США підтримують євроатлантичне майбутнє, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомила тимчасова повірена у справах Штатів в Україні Крістіна Квін під час форуму Україна 30. Безпека країни.

Вона додала, що у США розуміють ситуацію, в якій перебуває Україна через присутність російських військ біля українських кордонів і ескалацію в Криму. Тому Штати налаштовані на те, щоб співпраця між країнами у сфері безпеки і оборони зростала.

– Ми розуміємо, яка пастка виникла через ескалацію довкола українських кордонів і в Криму з боку російських сил. Ми спостерігаємо разом з нашими натівськими партнерами за розвитком подій і бачимо озброєння і сили, що залишаються уздовж українських кордонів. Є підстава побоюватися наступної ескалації, – повідомила вона.

Водночас Крістіна Квін звернула увагу на внутрішні загрози в Україні, до яких належать корупція та особи, інтереси яких збільшують вразливість держави.

Тому вона наголосила на тому, що Україна повинна продовжити проводити необхідні реформи для подальшого зближення з НАТО.

– Російські регулярні частини та підтримувані нею сили намагаються підірвати і забрати те, що Україна здобула від Революції гідності. Ми залишаємося непорушними в нашій позиції: перед лицем російської агресії ми підтримуємо Україну, ми боронимо український суверенітет, територіальну цілісність разом з нашими партнерами, – запевнила Квін.

Підтримка України

На початку травня з офіційним візитом у Києві перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголошував на тому, що його приїзд був знаком того, що США підтримують незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет.

Але, разом з тим, Блінкен також звернув увагу на необхідність проведення реформ в Україні.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine