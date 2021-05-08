США готовы укреплять сотрудничество с Украиной – Госдеп

Соединенные Штаты Америки готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества с Украиной.
Об этом заявила заместитель спикера Государственного департамента США Джалин Портер в ходе пресс-брифинга, текст которого опубликован на сайте ведомства.
— Мы намерены и в дальнейшем укреплять наше партнерство с Украиной в области безопасности. Мы поможем Киеву защитить себя от агрессии, — подчеркнула Портер.
По ее словам, Вашингтон также поддерживает евроатлантические устремления Киева и будет помогать ему в достижении своей цели ради светлого и процветающего будущего всех граждан страны.
Портер также отметила, что США вместе с другими Западными партнерами призывают укрепить корпоративное управление госпредприятий.
По мнению Госдепа, этот шаг позволит сделать их работу прозрачной, а его управленческий персонал – более квалифицированным.
Визит Блинкена в Украину
Ранее Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден был заинтересован в скорейшем визите государственного секретаря в Украину.
По его словам, это стало посланием для украинского народа.
Оно заключалось в том, что Вашингтон поддерживает независимость Украины, а также ее суверенитет и территориальную целостность.
Источник: пресс-служба Госдепа США