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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

США готовы укреплять сотрудничество с Украиной – Госдеп

Державний департамент США

Соединенные Штаты Америки готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества с Украиной.

Об этом заявила заместитель спикера Государственного департамента США Джалин Портер в ходе пресс-брифинга, текст которого опубликован на сайте ведомства.

— Мы намерены и в дальнейшем укреплять наше партнерство с Украиной в области безопасности. Мы поможем Киеву защитить себя от агрессии, — подчеркнула Портер.

По ее словам, Вашингтон также поддерживает евроатлантические устремления Киева и будет помогать ему в достижении своей цели ради светлого и процветающего будущего всех граждан страны.

Портер также отметила, что США вместе с другими Западными партнерами призывают укрепить корпоративное управление госпредприятий.

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По мнению Госдепа, этот шаг позволит сделать их работу прозрачной, а его управленческий персонал – более квалифицированным.

Визит Блинкена в Украину

Ранее Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден был заинтересован в скорейшем визите государственного секретаря в Украину.

По его словам, это стало посланием для украинского народа.

Оно заключалось в том, что Вашингтон поддерживает независимость Украины, а также ее суверенитет и территориальную целостность.

Источник: пресс-служба Госдепа США

Фото: Depositphotos

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