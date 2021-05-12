Член політичної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук ознайомився з матеріалами справи про державну зраду, у якій його підозрюють.

Для цього він 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора України. Після візиту він поспілкувався з журналістами.

За його словами, прокурори надали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.

Також він повідомив, що його підозрюють у скоєнні державної зради та у порушенні правил війни, зокрема йдеться про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

Адвокат Медведчука зазначив, що прокурори вручили екземпляр повідомлення про підозру. На ознайомлення з матеріалами справи захисту виділили три години.

Справа Медведчука та Козака

11 травня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді членам ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Їх підозрюють у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

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