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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Венедиктова предоставила доказательства госизмены Медведчука и Козака

Ірина Венедіктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предоставила доказательства государственной измены представителей политической силы ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. По ее словам, они занимались разграблением национальных ресурсов Украины.

Речь идет о месторождении Глубокая в Черном море. В 2012 году ООО Новые проекты, которое находится в орбите влияния Медведчука, было предоставлено специальное разрешение на пользование недрами месторождения.

В 2015 году Медведчук и Козак передали оккупанту материальную и документальную базу этого месторождения, чем нанесли ущерб стране.

— С 2015 года начался процесс передачи этих данных оккупационной власти. С этой целью были привлечены Тарас Козак, который является подчиненным лицом, и заместитель главы правительства РФ, — сообщила Ирина Венедиктова во время брифинга 11 мая.

Кроме того, она предоставила документ, подтверждающий это, и дала прослушать аудиозапись разговора Медведчука с бывшим заместителем главы правительства РФ.

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Сообщение о подозрении Медведчуку и Козаку

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Они подозреваются в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Подробнее о деле Медведчука и Козака читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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