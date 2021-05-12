Медведчук появился в Офисе генпрокурора

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, появился в Офисе генерального прокурора. Он пришел туда вместе с адвокатами.

В частности, он сообщил журналистам, что пока ему еще не вручили подозрение.

Но Медведчук сказал, что готов к аресту, однако не видит для этого оснований.

Также нардеп добавил, что накануне, когда в его доме проходили обыски, он вместе с женой Оксаной Марченко находился за Киевом.

В то же время Виктор Медведчук отказался комментировать соответствующее подозрение. Он объяснил, что якобы еще не читал его.

Между тем на вопрос о месторождении в Черном море, которое, по данным правоохранителей, политик передал властям РФ, он заявил, что не знает об этом месторождении и никакого отношения к нему не имеет.

Кроме того, информацию о передаче оккупантам данных касательно ВСУ, нардеп назвал так называемым абсурдом.

Накануне, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Их подозревают в государственной измене.

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