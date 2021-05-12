Шаг 1. Определить, в какой суд надо подать исковое заявление
В основном иск подается в суд по месту жительства ответчика.
Однако, существуют случаи, например, иск в защиту прав потребителей или на взыскание алиментов, когда исковое заявление подается по месту жительства самого истца.
Шаг 2. Написать заявление, соблюдая требования закона
Исковое заявление подается в письменной форме и в ней необходимо указать:
- наименование суда, в который вы подаете заявление;
- ваше имя;
- содержание ваших требований;
- цену иска (если хотите отсудить средства или имущество);
- изложение обстоятельств, которыми обосновываете свои требования;
- указания доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению (список доказательств);
- дата подачи заявления;
- подпись.
Также к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Для суда является основанием оставить заявление без рассмотрения, если истец не придерживается хотя бы одного из требований по оформлению заявления. Если суд не примет к рассмотрению исковое заявление с первого раза, обращение можно повторить.
В случае если заявление оставят без движения, суд выносит постановление, в котором будут указаны недостатки иска, которые нужно устранить в установленный судом срок.
Исковое заявление возвращается в случаях, когда:
- исковое заявление не содержит всех вышеперечисленных пунктов;
- иск подан не в тот суд;
- когда иск подало лицо, не имеющее на это полномочий (недееспособное, ребенок, представитель без доверенности).
Отказ в принятии иска или оставление искового заявления без движения без объяснения причин является незаконным.
Шаг 3. Добавить к иску доказательства
Чтобы доказать свою правоту, кроме искового заявления необходимо предоставить как можно больше доказательств, подтверждающих правоту стороны.
Речь идет о соответствующих материалах, подтверждающих спор: о расторжении брака — свидетельство о браке; алименты — свидетельство о рождении ребенка; раздел имущества — справка о купле-продаже и тому подобное.
Вероятность положительного результата может зависеть от количества документов, в которых истец обосновывает свои требования, прикрепляя их письменными фактами.
Шаг 4. Подать исковое заявление
Исковое заявление можно подать лично, через представителя или дистанционно.
Если истец находится далеко от суда, то исковое заявление можно подать дистанционно.
Для этого необходимо прислать исковое заявление и приложенные к нему документы через почту заказным письмом с уведомлением о вручении, отметив на почте полное описание вложенных в письмо документов.
Далее следует стадия судебного разбирательства, которая и будет решать суть спора.