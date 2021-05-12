Написать и подать исковое заявление в суд — это первый и главный шаг для начала разрешения спора в суде.

Из-за низкого доверия к судопроизводству в нашей стране люди с опаской обращаются за защитой своих прав. Среди причин: расходы, которые могут понести в связи с подачей иска, а также незнание того, что кроется за процедурой осуществления судопроизводства и с чего надо начинать.

Но несмотря на стереотипы, каждый человек может самостоятельно подать иск, не имея необходимого юридического образования, и не обращаясь за помощью к юристам или адвокатам.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как подать исковое заявление в суд в соответствии с действующим законодательством.