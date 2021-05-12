Крок 1. Визначити, до якого суду треба подати позовну заяву
Здебільшого позов подається до суду за місцем проживання відповідача.
Втім, існують випадки, як, наприклад, позов на захист прав споживачів або на стягнення аліментів, коли позовна заява подається за місцем проживання самого позивача.
Крок 2. Написати заяву, дотримуючись вимог закону
Позовна заява подається у письмовій формі і в ній необхідно вказати:
- найменування суду, до якого ви подаєте заяву;
- ваше ім’я;
- зміст ваших вимог;
- ціну позову (якщо хочете відсудити кошти або майно);
- виклад обставин, якими обґрунтовуєте свої вимоги;
- зазначення доказів, що підтверджують ці обставини;
- перелік документів, що додаються до заяви (список доказів);
- дата подання заяви;
- підпис.
Також до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.
Для суду є підставою залишити заяву без розгляду, якщо позивач не дотримається хоча б однієї з вимог щодо оформлення заяви. Якщо суд не прийме до розгляду позовну заяву з першого разу, звернення можна повторити.
У разі залишення заяви без руху, суд постановляє ухвалу, в якій буде вказано недоліки позову, які потрібно усунути у встановлений судом строк.
Позовна заява повертається у випадках, коли:
- позовна заява не містить усіх перелічених вище пунктів;
- позов подано не до того суду;
- коли позов подала особа, яка не має на це повноважень (недієздатна, дитина, представник без довіреності).
Відмова у прийнятті позову або залишення позовної заяви без руху без пояснення причин є незаконними.
Крок 3. Додати до позову докази
Щоб довести свою правоту, окрім позовної заяви необхідно надати якнайбільше доказів, що підтверджують правоту сторони.
Йдеться про відповідні матеріали, що підтверджують спір: про розірвання шлюбу – свідоцтво про одруження; аліменти – свідоцтво про народження дитини; поділ майна – довідка про купівлю-продаж тощо.
Ймовірність позитивного результату може залежати від кількості документів, в яких позивач обґрунтовує свої вимоги, прикріплюючи їх письмовими фактами.
Крок 4. Подати позовну заяву
Позовну заяву можна подати особисто, через представника або дистанційно.
Якщо позивач перебуває далеко від суду, то позовну заяву можна подати дистанційно.
Для цього необхідно надіслати позовну заяву і додані до неї документи через пошту рекомендованим листом із повідомленням про вручення, зазначивши на пошті повний опис вкладених у лист документів.
Далі йде стадія судового розгляду справи, яка й буде вирішувати суть суперечки.