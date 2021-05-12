Написати та подати позовну заяву до суду – це перший та головний крок для початку вирішення спору у суді.

Через низьку довіру до судочинства у нашій країні люди з осторогою звертаються за захистом своїх прав. Серед причин: витрати, що можуть понести в результаті подання позову, а також незнання того, що криється за процедурою здійснення судочинства і з чого треба починати.

Та попри стереотипи, кожна людина може самостійно подати позов, не маючи необхідної юридичної освіти, та не звертаючись по допомогу до юристів чи адвокатів.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як подати позовну заяву до суду у відповідності до чинного законодавства.