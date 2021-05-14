Ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, на территории мемориала Бабий Яр в Киеве откроют символическую синагогу в виде книги.

В церемонии примет участие президент Владимир Зеленский, религиозные лидеры, культурные и общественные деятели.

Синагога сделана из столетнего дуба. Проект принадлежит известному архитектору Мануэлю Герцу.

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Он руководит архитектурным бюро с штаб-квартирами в Базеле и Кельне. Раньше преподавал в Институте современного города (Базель), в настоящий момент — профессор университета ETH в Цюрихе.

Среди наиболее известных архитектурных работ Герца – синагога в Майнце, здание Legal/ Illegal в Кельне, музей в Ашдоде и жилой квартал в китайском городе Ордос.

Мануэль Герц – лауреат премии German Facade (2011), Cologne Architectural Prize (2003) и German Architectural Prize (2004).



















В Бабьем Яру в Киеве появилась символическая синагога-книга / 5 фотографий

Книга об украинцах, спасавших евреев от нацистов

Еврейская конфедерация Украины совместно с Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр планирует издать книгу о 2,5 тыс. украинцев, которые спасали евреев от нацистов.

Украинцы нееврейского происхождения сыграли большую роль в спасении евреев.

После Второй мировой войны людей, которые спасали евреев, удостоили звания Праведников народов мира.