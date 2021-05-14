До Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, на території меморіалу Бабин Яр у Києві відкриють символічну синагогу у вигляді книги.

У церемонії візьме участь президент Володимир Зеленський, релігійні лідери, культурні та громадські діячі.

Синагога зроблена зі столітнього дуба. Проект належить відомому архітектору Мануелю Герцу.

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Він керує архітектурним бюро з штаб-квартирами в Базелі і Кельні. Раніше викладав в Інституті сучасного міста (Базель), а нині – професор університету ETH в Цюріху.

Серед найбільш відомих архітектурних робіт Герца – синагога в Майнці, будівля Legal / Illegal в Кельні, музей в Ашдоді і житловий квартал в китайському місті Ордос.

Мануель Герц – лауреат премії German Facade (2011), Cologne Architectural Prize (2003) і German Architectural Prize (2004).



















У Бабиному Яру в Києві з’явилася символічна синагога-книга / 5 фотографий

Книга про українців, які рятували євреїв від нацистів

Єврейська конфедерація України спільно з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр планує видати книгу про 2,5 тис. українців, які рятували євреїв від нацистів.

Українці неєврейського походження відіграли велику роль у порятунку євреїв.

Після Другої світової війни людей, які рятували євреїв, удостоїли звання Праведників народів світу.