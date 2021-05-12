Книга об украинцах, спасавших евреев от нацистов

К 80-летию трагедии Бабьего Яра будет издана Книга Праведников народов мира Украины, посвященная украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Книга подготовлена Еврейской конфедерацией Украины совместно с Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

Украинцы нееврейского происхождения сыграли большую роль в спасении евреев.

После Второй мировой войны таких героев удостоили звания Праведников народов мира.

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Решение о чествовании Праведников народов мира стало одним из положений создания в 1953 году Израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.

Одной из задач мемориала стало от имени государства Израиль и всего народа выразить благодарность тем неевреям, которые рисковали своей жизнью ради спасения евреев во времена Холокоста.

Этот титул учрежден в 1953 году Израильским Национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем, который стал присуждать его лицам нееврейского происхождения, чьи подвиги были задокументированы или засвидетельствованы спасенными, либо их родными.

— Праведники народов мира часто были единственным лучом надежды для обреченных. Эти люди рисковали своей жизнью и жизнями своих родственников, спасая преследуемых евреев, – заявил глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский.

Щаранский добавляет, что в притчах царя Соломона говорится: Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца. Эти люди – праведники по законам Божьим, которые выше человеческих стандартов.

Украина среди всех стран – на 4-м месте по количеству Праведников.

Только по официальным данным Яд Вашем, в настоящее время насчитывается 2659 украинцев, которые получили звание Праведников народов мира.

Хотя украинцев, спасавших евреев, было значительно больше. К сожалению, их истории подвига остаются неизвестными по сей день.

На международном уровне основной этап сбора информации о подвигах Праведников пришелся на период, когда история Холокоста в СССР подвергалась политике забвения и искажения.

— 2 659 человек, являющихся Праведниками народов мира – это 2 659 драматических историй, уникальных примеров отваги и героизма. В нашей Книге будет много таких историй, в том числе фотографии Праведников и спасенных людей, – подчеркнул Борис Ложкин, президент Еврейской конфедерации Украины.

На данный момент живы лишь 18 украинцев, удостоенных Яд Вашем звания Праведников народов мира.

Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе.

29-30 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр нацисты расстреляли 33 771 еврея.

За время оккупации Киева с 1941 по 1943 год здесь было убито более 100 тыс. человек, большинство из которых были евреями. Жертвами Бабьего Яра стали также ромы, военнопленные, украинцы и пациенты психиатрической клиники.

Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили на территории Украины 1,5 млн евреев.

Мемориал Холокоста Бабий Яр поддержал позицию церквей

Наблюдательный совет Благотворительного фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр поддерживает позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр в Киеве.

Таким образом благотворительный фонд поддержал позицию членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.