14 мая впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Говоря об этой дате, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина гордится своими соотечественниками.

Глава государства назвал Холокост общей трагедией всего человечества.

– Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг — пример человечности и самопожертвования, — написал он в Twitter.

Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. ???????? на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви. pic.twitter.com/5u8fYeb4V0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2021

Сегодня Зеленский принял участие в открытии в Бабьем Яру символической синагоги в виде книги.

В феврале председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

То есть сегодня этот день в Украине отмечают впервые.