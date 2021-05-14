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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Зеленский: Подвиг украинцев, спасавших евреев – пример самопожертвования

володимир зеленський

14 мая впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Говоря об этой дате, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина гордится своими соотечественниками.

Глава государства назвал Холокост общей трагедией всего человечества.

– Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг — пример человечности и самопожертвования, — написал он в Twitter.

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Сегодня Зеленский принял участие в открытии в Бабьем Яру символической синагоги в виде книги.

В феврале председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

То есть сегодня этот день в Украине отмечают впервые.

Фото: Офис президента

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