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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Зеленський: Подвиг українців, які рятували євреїв – приклад самопожертви

володимир зеленський

14 травня вперше відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Говорячи про цю дату, президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна пишається своїми співвітчизниками.

Глава держави назвав Голокост спільною трагедією всього людства.

– Вперше відзначаємо День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю праведників народів світу. Це більше 2,5 тис. героїв. Їх подвиг – приклад людяності та самопожертви, – написав він у Twitter.

Сьогодні Зеленський взяв участь у відкритті в Бабиному Яру символічної синагоги у вигляді книги.

Фото: Офіс президента

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