14 травня вперше відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Говорячи про цю дату, президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна пишається своїми співвітчизниками.

Глава держави назвав Голокост спільною трагедією всього людства.

– Вперше відзначаємо День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю праведників народів світу. Це більше 2,5 тис. героїв. Їх подвиг – приклад людяності та самопожертви, – написав він у Twitter.

Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. ???????? на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви. pic.twitter.com/5u8fYeb4V0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2021

Сьогодні Зеленський взяв участь у відкритті в Бабиному Яру символічної синагоги у вигляді книги.