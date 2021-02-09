14 мая станет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во Вторую мировую — постановление

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Также отмечается, что парламент рекомендует Министерству культуры и информационной политики Украины с привлечением Украинского института национальной памяти, Национальной академии наук Украины создать список лиц, которые рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Министерству образования и науки Украины рекомендуется проводить тематические мероприятия, посвященные этому дню.

Также Постановлением рекомендуется МОН Украины включить соответствующие темы в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ.

Соответствующее постановление №4479 зарегистрировали в Верховной Раде 10 декабря, а приняли 2 февраля. Среди его инициаторов депутаты от партии Слуга народа Евгения Кравчук и Никита Потураев, а также нардепы от Европейской солидарности Владимир Вятрович, Николай Княжицкий и София Федина.

В День памяти жертв Холокоста президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ценить историю. По его словам, это важно, чтобы преступления XX века больше никогда не повторялись.