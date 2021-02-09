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Факты / Украина
Марія Степанюк |

14 мая станет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во Вторую мировую — постановление

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

День пам'яті 14 травня

Также отмечается, что парламент рекомендует Министерству культуры и информационной политики Украины с привлечением Украинского института национальной памяти, Национальной академии наук Украины создать список лиц, которые рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Министерству образования и науки Украины рекомендуется проводить тематические мероприятия, посвященные этому дню.

Также Постановлением рекомендуется МОН Украины включить соответствующие темы в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ.

Соответствующее постановление №4479 зарегистрировали в Верховной Раде 10 декабря, а приняли 2 февраля. Среди его инициаторов депутаты от партии Слуга народа Евгения Кравчук и Никита Потураев, а также нардепы от Европейской солидарности Владимир Вятрович, Николай Княжицкий и София Федина.

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В День памяти жертв Холокоста президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ценить историю. По его словам, это важно, чтобы преступления XX века больше никогда не повторялись.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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