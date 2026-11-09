После девятимесячной паузы переговоры о прекращении войны в Украине должны возобновиться во вторник в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом пишет The New York Times (NYT) в понедельник, 9 ноября.

Переговоры в Абу-Даби: какие вопросы будут рассматриваться

Переговорный процесс под руководством Белого дома зашел в тупик из-за требований России передать ей около 2 тыс. кв. миль (около 5,2 тыс. кв. км, — Ред.) украинской территории, которую российские военные так и не смогли захватить на поле боя. Позже переговоры прервались из-за начала войны США и Израиля против Ирана.

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На этой неделе переговорщики сосредоточатся на гарантиях безопасности, призванных предотвратить возобновление боевых действий в случае достижения прекращения огня, сообщили американские чиновники.

Идея заключается в том, чтобы выйти за рамки территориальных претензий и рассмотреть более широкий круг вопросов европейской безопасности в надежде преодолеть тупик в переговорах.

Президент США Дональд Трамп, который не будет участвовать в переговорах, заявил, что их целью является “большая, прекрасная сделка”.

В понедельник Джаред Кушнер, специальный посланник Трампа, написал, что цель заключается в том, чтобы “свести Украину и Россию вместе для непосредственного обсуждения их опасений в сфере безопасности, предложений и возможных решений в послевоенный период”.

Что предшествовало новому раунду переговоров

Полномасштабная война в Украине, крупнейшая в Европе со времен Второй мировой войны, началась в 2022 году с российского вторжения. Мирные усилия США стартовали после инаугурации Дональда Трампа в 2025 году.

Переговорный процесс возглавляют Стив Уиткофф, специальный посланник администрации США по вопросам мирного урегулирования, и Джаред Кушнер. Оба они также руководят дипломатическими усилиями по Ирану и с февраля сосредоточили основное внимание на другом конфликте.

Последняя инициатива администрации США началась в сентябре с переговоров об экономических и бизнес-стимулах для России. Среди предложений была отмена санкций на экспорт дизельного топлива, что вызвало недовольство Украины.

В переговорах примут участие представители США, Украины и России. Встречи запланированы на вторник и среду.

Министр иностранных дел Франции заявил, что его страна будет участвовать в переговорах. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что европейских представителей на встречах не будет.

Стив Уиткофф написал в публикации в сети X, что переговоры будут сосредоточены на “механизмах обеспечения безопасности после войны, деэскалации” и гуманитарных вопросах.

Какую роль будет играть Европа

На прошлой неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с европейскими чиновниками в Брюсселе накануне запланированных трехсторонних переговоров с участием России и Украины.

В субботу глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что “для реализации любого соглашения потребуется участие ЕС”.

Однако договориться с европейскими партнерами будет непросто. Польша и страны Балтии выступают против любого сокращения военного присутствия НАТО на своей территории. Попытка России в 2021 году и начале 2022 года договориться о масштабном соглашении по европейской безопасности потерпела неудачу.

Дальнейшие перспективы переговоров

Многие аналитики не ожидают прорыва в переговорах до весны, когда Россия сможет оценить результаты своей зимней кампании воздушных ударов.

Пытаясь подорвать моральный дух гражданского населения, Россия с наступлением морозов выводит из строя инфраструктуру теплоснабжения, электро- и водоснабжения в украинских городах.

Украина же наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам нефтяной промышленности, пытаясь ослабить экономику России, которая в значительной степени зависит от экспорта нефти.

Накануне переговоров обе стороны усилили обстрелы. В ночь с субботы на воскресенье Россия выпустила 36 баллистических ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным энергетической компании ДТЭК, в результате ракетной атаки около 600 тыс. человек в центральной части Украины остались без электроснабжения.

Аналитики увидели определенные основания для надежд на достижение локальных договоренностей о прекращении огня. Они могли бы быть похожи на соглашение, которое в прошлом месяце продвигали Папа Римский Лев XIV и первая леди США Мелания Трамп, чтобы эвакуировать мирных жителей из осажденного города Олешки.

— Вопрос заключается в следующем: признал ли Путин, что у него есть проблема? — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, комментируя отступления российских войск на фронте.

Однако, по его словам, сейчас признаков этого нет: Россия не смягчает своих требований и не демонстрирует готовности к прекращению огня.

— Нет никаких признаков заинтересованности в этом, — отметил он.

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