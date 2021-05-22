На Донбасі поранено трьох українських військових

У зоні ООС три українських військових отримали поранення під час обстрілу бойовиків.

Російські найманці обстріляли українські позиції неподалік населеного пункту Луганське, повідомляє оперативне тактичне угруповання Північ.

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Наразі трьох поранених бійців евакуювали до медичного закладу та надали першу допомогу. Стан здоров’я військових задовільний.

ОТУ Північ також повідомляє, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Навчання ЗСУ

На Чернігівщині пройшли навчання військових Збройних сил України, під час яких резервістів підготували до загрози нападу з боку РФ.

21 травня бійці відпрацьовували навички захисту держкордонів, зокрема ведення бою, надання першої медичної допомоги при сильній кровотечі та правила поводження із вибухівкою.

Також бійців навчили як правильно витягнути пораненого побратима із поля бою та що робити із невідомими підозрілими предметами.