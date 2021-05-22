22 травня незаконні збройні формування РФ здійснили обстріл українських позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих бойових дій, від кулі снайпера один український захисник отримав важке поранення.

Як повідомили в прес-центрі Оперативно-тактичного угруповання Схід, внаслідок ворожого снайперського вогню один військовослужбовець отримав поранення.

Бійця одразу госпіталізували до лікарні. Там йому медики надають необхідну допомогу.

Стан здоров’я захисника – важкий.

Водночас на обстріли бойовиків українські військовослужбовці у відповідь відкрили вогонь.

Ситуація на Донбасі

Днем раніше у зоні ООС троє українських військових отримали поранення під час обстрілу бойовиків.

Так, російські найманці обстріляли українські позиції неподалік населеного пункту Луганське.

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Джерело: ОТУ Схід