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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

На Донбасі снайпер окупантів важко поранив українського бійця

загострення на донбасі

22 травня незаконні збройні формування РФ здійснили обстріл українських позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих бойових дій, від кулі снайпера один український захисник отримав важке поранення.

Як повідомили в прес-центрі Оперативно-тактичного угруповання Схід, внаслідок ворожого снайперського вогню один військовослужбовець отримав поранення.

Бійця одразу госпіталізували до лікарні. Там йому медики надають необхідну допомогу.

Стан здоров’я захисника – важкий.

Водночас на обстріли бойовиків українські військовослужбовці у відповідь відкрили вогонь.

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Ситуація на Донбасі

Днем раніше у зоні ООС троє українських військових отримали поранення під час обстрілу бойовиків.

Так, російські найманці обстріляли українські позиції неподалік населеного пункту Луганське.

Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ОТУ Схід

Фото: УНІАН

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