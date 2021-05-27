В течение первых суток закрытия авиасообщения с Беларусью пассажиропоток в наземных пунктах пропуска не вырос.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

– 26 мая границу с Беларусью пересекло 2 400 человек, как на въезд, так и на выезд, – сообщил пресс-секретарь.

Большинство из тех, кто пересекали границу, были иностранцы, а не граждане Украины.

Всего до закрытия авиасообщения с Беларусью пассажиропоток был на уровне от 2-2,5 тыс. человек в сутки. В отдельные дни он мог составлять 3 тыс. человек в сутки.

По словам Андрея Демченко, за неделю перед закрытием авиасообщения пассажиропоток с Беларусью в украинских аэропортах достигал 6 тыс.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

25 мая Кабмин принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью, начиная с 26 мая, для безопасности пассажиров.

Украинским авиакомпаниям запретили осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Предпосылкой к запрету стало то, что 23 мая в Минске экстренно посадили самолет ирландского лоукостера Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, из-за якобы поступления сигнала о заминировании.

После того, как борт сел в аэропорту Минска, задержали основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был среди пассажиров.

Накануне власти объявили его в межгосударственный розыск и даже просили Польшу выдать его для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.