Протягом першої доби закриття авіасполучення з Білоруссю пасажиропотік у наземних пунктах пропуску не зріс.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

– 26 травня кордон із Білоруссю перетнуло 2 400 осіб, як на в’їзд, так і на виїзд, – повідомив прес-секретар.

Більшість із тих, хто перетинали кордон, були іноземці, а не громадяни України.

Загалом до закриття авіасполучення з Білоруссю пасажиропотік був на рівні від 2-2,5 тис. осіб на добу. В окремі дні він міг становити 3 тис. осіб на добу.

За словами Андрія Демченка, за тиждень перед закриттям авіасполучення пасажиропотік із Білоруссю в українських аеропортах сягав 6 тис. осіб.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

25 травня Кабмін ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю, починаючи з 26 травня, задля безпеки пасажирів.

Українським авіакомпаніям заборонили здійснювати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Передумовою до заборони стало те, що 23 травня в Мінську екстрено посадили літак ірландського лоукостера Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, через нібито надходження сигналу про замінування.

Після того, як борт сів в аеропорту Мінська, затримали засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був серед пасажирів.

Напередодні влада оголосила його в міждержавний розшук і навіть просила Польщу видати його для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі.