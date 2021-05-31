Украина — морское государство. Так называемый каскад водохранилищ появился на Днепре в советское время ради работы нескольких ГЭС. Это преподносили как большое достижение.

Строительство плотин воспевалось и в киноповести Зачарованная Десна. Начиная с 60-х, в течение 20 лет к уже существующему Днепровскому водохранилищу достроили еще пять, которые дали дополнительные 2 тыс. МВт, и создали запасы воды для сельхозземель. С тех пор течение Днепра стало полностью регулируемым.

Но какую цену пришлось заплатить за создание искусственных морей, советские власти замалчивали.

Бывшая жительница села Борки Валетина Осипова собственными глазами видела, как вместе с ее хижиной под воду пустили все село. Говорит, в 1958 году к ним пришли партийные чиновники, собрали селян и без церемоний шокировали новостью.

По приказу властей селян заставляли собственноручно уничтожать свои дома. Поэтому Валентина вместе с матерью разбирала дом. Она впервые показала журналистам фото жителей Борок и уникальную карту своего села, где обозначила, вместе с другими отселенцами все дворы.

Семью Нины Климовой тоже заставили покинуть деревню. Она показала место прямо у берега — там, где вода, стоял ее дом. Селян задабривали мизерными компенсациями.

Но не все были против. Еще один свидетель тех событий Виталий Иващенко говорит, что власть привлекала людей различными благами, которых не было в прибрежных деревнях, и ежегодно затапливались весенним половодьем.

Кроме шести морей, хотели построить еще несколько меньших, например, ГАЭС в Бучаке.

Но стоили ли такие эксперименты затопления почти 400 украинских сел и городков, десятков церквей, школ и музеев, а также отселение сотен тысяч жителей? Тем более, что новые атомные электростанции быстро компенсировали то количество электроэнергии, которую производили ГЭС, и их доля в украинской энергетике снизилась.

Поэтому, и электричества немного, и уникальных исторических сел уже нет. Дайвер со стажем Валерий Згуровский, который ныряет в Днепр более 20 лет, говорит: на дне все затянуто илом.

Именно эти проблемы и стали ключевыми в последнее время. В результате зарегулирования реки в ней не только вымерли редкие виды рыб, но и сама она начала цвести из-за вымывания чернозема.

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