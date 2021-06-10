Киевский метрополитен объявил правила перевозки самокатов и моноколес. В обсуждении также приняли участие представители сообщества персонального легкого транспорта.

Правила перевозки электросамокатов и моноколес

Моноколеса перевозятся с осторожностью к другим пассажирам, чтобы никого не задеть и не испачкать своим транспортом.

Самокаты рекомендуется складывать перед поездкой. Если транспорт превышает 120 см — за него придется платить дополнительно.

Транспорт и любые вещи, имеющие более 200 см, в метро перевозить запрещено.

Владельцы самоката или моноколеса могут проходить возле контроллера, однако он должен зафиксировать факт оплаты поездки.

Кататься внутри метро строго запрещено.

Метро на Виноградарь

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро на Виноградарь достроят до конца 2021 года. По словам Кличко, для открытия новой станции осталось завершить несколько вещей.

Также он заявил, что строительство метро на Троещину пока невозможно.