Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Людмила Богданова |

В метро объявили правила перевозки самокатов и моноколес

самокат Київ

Киевский метрополитен объявил правила перевозки самокатов и моноколес. В обсуждении также приняли участие представители сообщества персонального легкого транспорта.

Правила перевозки электросамокатов и моноколес

  • Моноколеса перевозятся с осторожностью к другим пассажирам, чтобы никого не задеть и не испачкать своим транспортом.
  • Самокаты рекомендуется складывать перед поездкой. Если транспорт превышает 120 см — за него придется платить дополнительно.
  • Транспорт и любые вещи, имеющие более 200 см, в метро перевозить запрещено.
  • Владельцы самоката или моноколеса могут проходить возле контроллера, однако он должен зафиксировать факт оплаты поездки.
  • Кататься внутри метро строго запрещено.

правила перевезення самокатів і моноколіс

Читайте
Поездка ценою в жизнь: что не так с правилами движения для электросамокатов

Метро на Виноградарь

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро на Виноградарь достроят до конца 2021 года. По словам Кличко, для открытия новой станции осталось завершить несколько вещей.

Также он заявил, что строительство метро на Троещину пока невозможно.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка