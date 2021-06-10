У метро оголосили правила перевезення самокатів і моноколіс

Київський метрополітен оголосив правила перевезення самокатів і моноколіс. В обговорені також брали участь представники спільноти персонального лекого транспорту.

Правила перевезенння електросамокатів і моноколіс

Моноколеса перевозяться з обережністю до інших пасажирів, щоб нікого не зачепити та не забруднити своїм транспортом.

Самокати рекомендується складати перед поїздкою. Якщо транспорт перевищує 120 см – за нього доведеться платити додатково.

Транспорт та будь які речі, що мають понад 200 см, у метро перевозити заборонено.

Власники самоката чи моноколеса можуть проходити біля контролера, однак він має зафіксувати факти оплати поїздки.

Кататися всередині метро суворо заборонено.

Метро на Виноградар

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що метро на Виноградар добудують до кінця 2021 року. За словами Кличка, для відкриття нової станції залишилося завершити кілька речей.

Також він заявив, що будівництво метро на Троєщину поки неможливе.