Правила дорожного движения (ПДД) для самокатов все чаще становятся темами для дискуссий. Вместе с теплом на улицах стало больше электротранспорта — ездят дети, взрослые и даже пары. Ездят по тротуарам, велодорожкам, а иногда и по автомобильным дорогам. Но, к сожалению, все учащаются и случаи ДТП с электросамокатами.

Устройства, которые предлагают прокатные сервисы, обычно развивают скорость до 25 км/ ч. Казалось бы, невинная цифра, однако количество аварий на дорогах с участием самокатов говорит об обратном.

Факты ICTV разобрались, какие есть правила дорожного движения для самокатов, регулируется ли движение на таком транспорте законом и что делать в случае ДТП с самокатом.

ДТП с самокатами в Украине

Недавно трагедия произошла в Виннице — 10-летний мальчик на электросамокате выскочил прямо под колеса грузовика, а месяцем ранее подростка на самокате сбил троллейбус. Парень не пострадал, однако его транспорт зажали колеса троллейбуса.

В апреле во Львове легковой автомобиль сбил женщину на электросамокате — пострадавшая обошлась травмой ноги. Также во Львове парень на самокате сбил пожилую женщину, которая шла на тротуаре. В Днепре мужчина врезался в автомобиль, а две женщины на самокатах сбили маленького мальчика.

В Северодонецке такси на большой скорости сбило мальчика, который выехал на дорогу. И таких историй, к сожалению, множество.

Есть ли в Украине правила дорожного движения (ПДД) для самокатов

Ездить на самокате, действительно, не сложно. Для этого не нужно много усилий — нажал кнопку и едешь. Рынок предлагает уже несколько сервисов для проката. Однако многие украинцы даже приобрели собственный самокат и используют его как полноценный вид транспорта, ведь это еще и экономно.

Сейчас электросамокаты не имеют четкого правового регулирования в Украине из-за коллизии в законодательстве.

— Существует определенный пробел в законодательстве и пользователи персонального легкого электротранспорта, не имея конкретного, определенного в законе правового статуса, формально не имеют и закрепленного за ними конкретного перечня основных прав, обязанностей и правил пользования дорогами и улицами, — комментирует Сергей Головко, адвокат адвокатского объединения Credence.

В Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №3023, который призван урегулировать движение электротранспорта.

Согласно закону, электросамокаты предлагается отнести к персональному легкому транспорту. Также в эту категорию входят электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и тому подобное.

Документ предусматривает, что передвигаться на электросамокатах можно на специальных велосипедных дорожках. В случае их отсутствия — по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.

Закон также устанавливает правила езды:

Транспорт должен быть исправным и оборудованным звуковым сигналом и светоотражателями.

В темное время суток или при плохой видимости водитель должен включить фару и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, например, в одежде.

Ездить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено.

Запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено производителем электротранспорта.

Во время движения нельзя пользоваться смартфоном, держа его в руке.

Двигаться нужно по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств.

В то же время возраст, с которого разрешено управлять персональным легким транспортом, депутаты не указали, как и допустимую скорость. Поэтому эти вопросы требуют дополнительного уточнения.

ДТП с участием самоката — как действовать

Если вы попали в ДТП с участием электросамоката, придерживайтесь порядка действий, как и в случае аварии с другими видами транспорта. Оставайтесь на месте и вызовите патрульную полицию, а при необходимости — скорую. Дальше будут разбираться правоохранители.

При рассмотрении дел о нарушениях правил дорожного движения отечественные суды зачастую приравнивают самокаты к мопедам, рассказывает Сергей Головко. Адвокат подчеркивает, что в соответствии с п. 1.10 ПДД, мопедом считается, в частности, двухколесное транспортное средство с электродвигателем мощностью до 4 кВт, что соответствует основным признакам практически всех электросамокатов.

— В случаях любого дорожно-транспортного происшествия с участием электросамокатов полиция будет при составлении протокола считать водителя полноценным участником дорожного движения — водителем механического транспортного средства, и скорее всего — мопеда. И суд в дальнейшем такую ​​позицию, скорее всего, поддержит.

При любой ДТП на тротуаре или велодорожке водитель электросамокатов будет считаться виновным, ведь мопедам (к которым приравнивается электросамокат) движение там запрещено, кроме случаев, когда его везут в руках.

— Во всех случаях, когда происшествие произошло во время движения на электросамокате — пользователь электросамокатов считается водителем мопеда. Если происшествие произошло во время ведения самоката в руках — он считается пешеходом, — отмечает Сергей Головко.

Поэтому пробел в законе не означает, что водителям электросамокатов позволено все. Наоборот — им прежде всего нужно изучить правила дорожного движения, в частности для мопедов.

Спорные ситуации при прокате

Во время проката электросамокатов также могут возникнуть определенные проблемные ситуации — транспорт может быть уже сломанным, или что-то может пойти не так во время поездки. Поэтому прежде всего нужно изучить все нюансы договора об аренде, советует адвокат АО Credence.

— Ключевым является обязательное предварительное изучение всех условий договора, который предлагает наймодатель. Ведь действующее гражданское законодательство большинство потенциальных спорных вопросов отдает на усмотрение сторон договора.

К спорным вопросам можно отнести поломки транспорта, его ремонт в случае взлома при использовании, нюансы по осуществлению оплаты за аренду, возврат самоката компании и тому подобное.

Что делать, пока закон не принят

Пока соответствующий законопроект по поводу электросамокатов и подобного транспорта еще не принят, в патрульной полиции рекомендуют придерживаться действующих правил дорожного движения на проезжей части. Также правоохранители призывают:

обращать внимание на дорожные знаки и светофоры;

одевать шлем и другие защитные элементы;

пользоваться светоотражающими элементами;

не совершать опасных маневров;

выбирать оптимальную скорость;

следить за дорожным покрытием;

соблюдать дистанцию ​​и интервал.

Правила перевозки самокатов в метро

В Киевском метро объявили правила перевозки самокатов и моноколес. Владельцам самокатов необходимо складывать свой транспорт. Если он превышает 120 см — за него придется заплатить.

Если же двухколесное устройство имеет размер более 200 см, в метро с ним передвигаться запрещено.