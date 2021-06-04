Правила дорожного движения (ПДД) для самокатов все чаще становятся темами для дискуссий. Вместе с теплом на улицах стало больше электротранспорта — ездят дети, взрослые и даже пары. Ездят по тротуарам, велодорожкам, а иногда и по автомобильным дорогам. Но, к сожалению, все учащаются и случаи ДТП с электросамокатами.
Устройства, которые предлагают прокатные сервисы, обычно развивают скорость до 25 км/ ч. Казалось бы, невинная цифра, однако количество аварий на дорогах с участием самокатов говорит об обратном.
Факты ICTV разобрались, какие есть правила дорожного движения для самокатов, регулируется ли движение на таком транспорте законом и что делать в случае ДТП с самокатом.
ДТП с самокатами в Украине
Недавно трагедия произошла в Виннице — 10-летний мальчик на электросамокате выскочил прямо под колеса грузовика, а месяцем ранее подростка на самокате сбил троллейбус. Парень не пострадал, однако его транспорт зажали колеса троллейбуса.
В апреле во Львове легковой автомобиль сбил женщину на электросамокате — пострадавшая обошлась травмой ноги. Также во Львове парень на самокате сбил пожилую женщину, которая шла на тротуаре. В Днепре мужчина врезался в автомобиль, а две женщины на самокатах сбили маленького мальчика.
В Северодонецке такси на большой скорости сбило мальчика, который выехал на дорогу. И таких историй, к сожалению, множество.
Есть ли в Украине правила дорожного движения (ПДД) для самокатов
Ездить на самокате, действительно, не сложно. Для этого не нужно много усилий — нажал кнопку и едешь. Рынок предлагает уже несколько сервисов для проката. Однако многие украинцы даже приобрели собственный самокат и используют его как полноценный вид транспорта, ведь это еще и экономно.
Сейчас электросамокаты не имеют четкого правового регулирования в Украине из-за коллизии в законодательстве.
— Существует определенный пробел в законодательстве и пользователи персонального легкого электротранспорта, не имея конкретного, определенного в законе правового статуса, формально не имеют и закрепленного за ними конкретного перечня основных прав, обязанностей и правил пользования дорогами и улицами, — комментирует Сергей Головко, адвокат адвокатского объединения Credence.
В Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №3023, который призван урегулировать движение электротранспорта.
Согласно закону, электросамокаты предлагается отнести к персональному легкому транспорту. Также в эту категорию входят электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и тому подобное.
Документ предусматривает, что передвигаться на электросамокатах можно на специальных велосипедных дорожках. В случае их отсутствия — по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.
Закон также устанавливает правила езды:
- Транспорт должен быть исправным и оборудованным звуковым сигналом и светоотражателями.
- В темное время суток или при плохой видимости водитель должен включить фару и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, например, в одежде.
- Ездить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено.
- Запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено производителем электротранспорта.
- Во время движения нельзя пользоваться смартфоном, держа его в руке.
- Двигаться нужно по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств.
В то же время возраст, с которого разрешено управлять персональным легким транспортом, депутаты не указали, как и допустимую скорость. Поэтому эти вопросы требуют дополнительного уточнения.
ДТП с участием самоката — как действовать
Если вы попали в ДТП с участием электросамоката, придерживайтесь порядка действий, как и в случае аварии с другими видами транспорта. Оставайтесь на месте и вызовите патрульную полицию, а при необходимости — скорую. Дальше будут разбираться правоохранители.
При рассмотрении дел о нарушениях правил дорожного движения отечественные суды зачастую приравнивают самокаты к мопедам, рассказывает Сергей Головко. Адвокат подчеркивает, что в соответствии с п. 1.10 ПДД, мопедом считается, в частности, двухколесное транспортное средство с электродвигателем мощностью до 4 кВт, что соответствует основным признакам практически всех электросамокатов.
— В случаях любого дорожно-транспортного происшествия с участием электросамокатов полиция будет при составлении протокола считать водителя полноценным участником дорожного движения — водителем механического транспортного средства, и скорее всего — мопеда. И суд в дальнейшем такую позицию, скорее всего, поддержит.
При любой ДТП на тротуаре или велодорожке водитель электросамокатов будет считаться виновным, ведь мопедам (к которым приравнивается электросамокат) движение там запрещено, кроме случаев, когда его везут в руках.
— Во всех случаях, когда происшествие произошло во время движения на электросамокате — пользователь электросамокатов считается водителем мопеда. Если происшествие произошло во время ведения самоката в руках — он считается пешеходом, — отмечает Сергей Головко.
Поэтому пробел в законе не означает, что водителям электросамокатов позволено все. Наоборот — им прежде всего нужно изучить правила дорожного движения, в частности для мопедов.
Спорные ситуации при прокате
Во время проката электросамокатов также могут возникнуть определенные проблемные ситуации — транспорт может быть уже сломанным, или что-то может пойти не так во время поездки. Поэтому прежде всего нужно изучить все нюансы договора об аренде, советует адвокат АО Credence.
— Ключевым является обязательное предварительное изучение всех условий договора, который предлагает наймодатель. Ведь действующее гражданское законодательство большинство потенциальных спорных вопросов отдает на усмотрение сторон договора.
К спорным вопросам можно отнести поломки транспорта, его ремонт в случае взлома при использовании, нюансы по осуществлению оплаты за аренду, возврат самоката компании и тому подобное.
Что делать, пока закон не принят
Пока соответствующий законопроект по поводу электросамокатов и подобного транспорта еще не принят, в патрульной полиции рекомендуют придерживаться действующих правил дорожного движения на проезжей части. Также правоохранители призывают:
- обращать внимание на дорожные знаки и светофоры;
- одевать шлем и другие защитные элементы;
- пользоваться светоотражающими элементами;
- не совершать опасных маневров;
- выбирать оптимальную скорость;
- следить за дорожным покрытием;
- соблюдать дистанцию и интервал.
Правила перевозки самокатов в метро
В Киевском метро объявили правила перевозки самокатов и моноколес. Владельцам самокатов необходимо складывать свой транспорт. Если он превышает 120 см — за него придется заплатить.
Если же двухколесное устройство имеет размер более 200 см, в метро с ним передвигаться запрещено.