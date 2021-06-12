Семье незаконно удерживаемого РФ военнослужащего ВСУ Евгения Добринского перечислили средства для оплаты услуг адвоката.

Таким было решение Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Благодаря этому удастся обжаловать в апелляции решение о незаконном лишении свободы Евгения Добринского на 3,5 года.

Такое решение в апреле провозгласил так называемый “Джанкойский районный суд” во временно оккупированном Крыму.

Приговор военнослужащий ВСУ получил за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.

Ситуация по защите прав Евгения Добринского и возвращения его на подконтрольную правительству Украины территорию находится на личном контроле уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Задержание украинского военного в Крыму

2 июня 2020 года российские пограничники задержали украинского военного в оккупированном Крыму.

Причиной стало якобы “незаконное пересечение государственной границы” России. Кроме того, во время обысков у украинца якобы нашли наркотики.

По данным российских спецслужб, мужчину звали Добрынский Е. В.

В ВСУ сообщили, что солдат Евгений Добринский исчез 30 мая 2020 года около 5.00 в районе полуострова Чонгар на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Военный находился на наблюдательном пункте с кодовым названием Берлога. Имел при себе штатное оружие.

Неподалеку от наблюдательного поста следователи обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова