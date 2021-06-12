Семье незаконно удерживаемого РФ военнослужащего ВСУ Евгения Добринского перечислили средства для оплаты услуг адвоката.
Таким было решение Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
Благодаря этому удастся обжаловать в апелляции решение о незаконном лишении свободы Евгения Добринского на 3,5 года.
Такое решение в апреле провозгласил так называемый “Джанкойский районный суд” во временно оккупированном Крыму.
Приговор военнослужащий ВСУ получил за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.
Ситуация по защите прав Евгения Добринского и возвращения его на подконтрольную правительству Украины территорию находится на личном контроле уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Задержание украинского военного в Крыму
2 июня 2020 года российские пограничники задержали украинского военного в оккупированном Крыму.
Причиной стало якобы “незаконное пересечение государственной границы” России. Кроме того, во время обысков у украинца якобы нашли наркотики.
По данным российских спецслужб, мужчину звали Добрынский Е. В.
В ВСУ сообщили, что солдат Евгений Добринский исчез 30 мая 2020 года около 5.00 в районе полуострова Чонгар на админгранице с временно оккупированным Крымом.
Военный находился на наблюдательном пункте с кодовым названием Берлога. Имел при себе штатное оружие.
Неподалеку от наблюдательного поста следователи обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова