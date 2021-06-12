Сім’ї незаконно утримуваного РФ військовослужбовця ЗСУ Євгена Добринського перерахували кошти для оплати послуг адвоката.

Таким було рішення Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Завдяки цьому вдасться оскаржити в апеляції рішення про незаконне позбавлення волі Євгена Добринського на 3,5 роки.

Таку ухвалу в квітні проголосив так званий “Джанкойський районний суд” у тимчасово окупованому Криму.

Вирок військовослужбовець ЗСУ отримав за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів.

Ситуація щодо захисту прав Євгена Добринського та повернення його на підконтрольну уряду України територію перебуває на особистому контролі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Затримання українського військового в Криму

2 червня 2020 року російські прикордонники затримали українського військового в окупованому Криму.

Причиною став нібито “незаконний перетин державного кордону” Росії. Крім того, під час обшуків в українця нібито знайшли наркотики.

За даними російських спецслужб, чоловіка звали Добринський Є.В.

У ЗСУ повідомили, що солдат Євген Добринський зник 30 травня 2020 року близько 5.00 в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Військовий перебував на спостережному пункті з кодовою назвою Берлога. Мав із собою штатну зброю.

Неподалік від наглядового поста слідчі виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова