Боевики массово гибнут на Донбассе, подрываясь на своих минах — разведка

Во время минирования местности на оккупированных территориях Донбасса за последние сутки погибли шесть российских наемников.

Такие данные Главного управления разведки обнародовала на брифинге спикер Министерства обороны Анна Новицкая.

— За минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных и пять санитарных, — уточнила она.

Новицкая также отметила, что обычно в таких случаях оккупанты распространяют дезинформацию относительно возможной активизации боевых действий со стороны ВСУ путем рассылки СМС-сообщений российским наемникам.

В целом, по ее словам, активность оккупантов традиционно возрастает в праздничные и выходные дни — за 21 июня зафиксировано 14 обстрелов, к счастью, без потерь с нашей стороны, а сегодня боевики уже трижды нарушали тишину.

В то же время на днях в Авдеевке ранен гражданский житель. Боевики обстреляли город из крупнокалиберных пулеметов.

Спасли раненого украинские военные, оказавшие пострадавшему медицинскую помощь и направившие его в больницу.