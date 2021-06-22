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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Боевики массово гибнут на Донбассе, подрываясь на своих минах — разведка

Бойовики на Донбасі

Во время минирования местности на оккупированных территориях Донбасса за последние сутки погибли шесть российских наемников.

Такие данные Главного управления разведки обнародовала на брифинге спикер Министерства обороны Анна Новицкая.

— За минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных и пять санитарных, — уточнила она.

Новицкая также отметила, что обычно в таких случаях оккупанты распространяют дезинформацию относительно возможной активизации боевых действий со стороны ВСУ путем рассылки СМС-сообщений российским наемникам.

В целом, по ее словам, активность оккупантов традиционно возрастает в праздничные и выходные дни — за 21 июня зафиксировано 14 обстрелов, к счастью, без потерь с нашей стороны, а сегодня боевики уже трижды нарушали тишину.

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В то же время на днях в Авдеевке ранен гражданский житель. Боевики обстреляли город из крупнокалиберных пулеметов.

Спасли раненого украинские военные, оказавшие пострадавшему медицинскую помощь и направившие его в больницу.

Источник: Минобороны

Фото: Getty Images

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