Боевики массово гибнут на Донбассе, подрываясь на своих минах — разведка

Во время минирования местности на оккупированных территориях Донбасса за последние сутки погибли шесть российских наемников.
Такие данные Главного управления разведки обнародовала на брифинге спикер Министерства обороны Анна Новицкая.
— За минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных и пять санитарных, — уточнила она.
Новицкая также отметила, что обычно в таких случаях оккупанты распространяют дезинформацию относительно возможной активизации боевых действий со стороны ВСУ путем рассылки СМС-сообщений российским наемникам.
В целом, по ее словам, активность оккупантов традиционно возрастает в праздничные и выходные дни — за 21 июня зафиксировано 14 обстрелов, к счастью, без потерь с нашей стороны, а сегодня боевики уже трижды нарушали тишину.
В то же время на днях в Авдеевке ранен гражданский житель. Боевики обстреляли город из крупнокалиберных пулеметов.
Спасли раненого украинские военные, оказавшие пострадавшему медицинскую помощь и направившие его в больницу.